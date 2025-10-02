メッツを“勝利”に導けずに批判の矛先を向けられているソト(C)Getty Images優勝を期待された“金満球団”の大失速にハレーションは広まった。現地時間9月28日、メッツは、敵地マイアミで行われたマーリンズとのレギュラーシーズン最終戦で0-4と敗北。レッズとの直接対決（2勝4敗）の成績差でポストシーズン（PS）進出を逃した。【動画】小笠原に向かってニヤりからの圧巻弾怪物ソトの駆け引きシーンをチェックオフに、フア