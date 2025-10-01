去年末、店舗の老朽化などを理由に廃業した山口市の老舗洋菓子店＝宝来屋。きょう、事業承継という形でリニューアルオープンしました。宝来屋は1946年に開業、看板商品のシュークリームやカヌレ、レモンケーキなどで多くの人から愛されてきました。去年末、店舗の老朽化などで廃業しましたが復活を望む声を受け、事業承継という形でリニューアルオープンしました。（株式会社宝来屋 大