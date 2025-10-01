大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴杉玉」が、創業8周年を記念したフェア「杉玉8周年創業祭」を10月1日よりスタートしました。日頃の感謝を込めたお得なものからお祝いムード満載のメニューまで登場したということで、都内で行われた試食会でスペシャルな味を堪能してきました。10月1日よりスタートした「杉玉8周年創業祭」をレポート○『中とろ200%!!』今回のフェアで目玉になるのが、通常販売している「中とろ」が約2倍のサイズになった