味の素AGFは9月末から「ちょっと贅沢な珈琲店」のTVCMに俳優の大沢たかおさんを起用。忙しない日常の中で、自宅のキッチンで、ゆっくりとお湯を注ぎながら珈琲を愉しむ束の間のひととき、まさに“ちょっと贅沢”な時間を描いている。CM発表会で島本憲仁社長は、来年で発売20周年を迎える商品を、20年前と比べて「コーヒー一杯の重みが上がっている」と言う。「忙しない日常の中で、今は貴重な休息時間をどう過ごすかが大事。コーヒ