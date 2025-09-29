株価と為替の「10月暴落」代表例 歴史的な株価の「10月暴落」の代表は、やはり1987年10月のNY発世界同時株暴落「暗黒の月曜日（ブラックマンデー）」だろう。同じく「暗黒」と評されたのは、世界恐慌の幕開け役になった1929年10月の暴落「暗黒の木曜日」だ。 そして株ではなく、為替の「10月暴落」の代表例は以下の2つと言えるだろう。1998年10月の米ドル／円大暴落と、2008年10月の「リーマン・ショック」における