¡Ú½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯44¹æ¡Û 9·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§510±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯44¹æ¡×¤òËÜÆü9·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¡£ º£¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡ÖÈà´ßÅç 48Æü¸å¡Ä¡×¡£¥·¥êー¥ºÎß·×100´¬ÅþÃ£¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤­²¼¤í¤·ÆÃÊÌÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡õËÜÊÔ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»æÈÇËÜ»ï¤ÏÆÃÊÌÉÕÏ¿Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ーÉÕ¤­¤È¤Ê