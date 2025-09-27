日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が8月の売上高を発表。前年は台風上陸などで大幅に売上を減らした反動に加えて、猛暑により夏物商材の売上が好調だったことから、ともに前年同月を上回ったことが分かった。【前月は】7月のSC売上、猛暑と「鬼滅の刃」効果で好調百貨店は前年の反動減続く■前年の反動と猛暑で百貨店売上高は7カ月ぶりに前年上回る25日、日本百貨店協会が8月度の全国百貨店売上高概況を発表した