個別株式投資で気を付けることは何か。サラリーマン生活から投資で2億円の資産を築いた東山一悟さんは「プロのファンドマネージャーでもインデックスより儲けを出すことは難しい。そのことを知った上で始めるべきだ」という――。（第3回）※本稿は、東山一悟『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』（JTBパブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／IherPhoto※写真はイメージです - 写真