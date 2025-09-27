満タン後の「継ぎ足し給油」は危険 消防庁も禁止を呼びかけていますくるまのニュース

満タン後の「継ぎ足し給油」は危険 消防庁も禁止を呼びかけています

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • セルフ式ガソリンスタンドでの「継ぎ足し給油」について解説している
  • ガソリンの吹きこぼれや逆流を引き起こす大変危険な行為だという
  • 消防庁も禁止を呼びかけており、オートストップが作動したら完了する
