きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１４９円台に上昇。前日突破した２００日線を上放れる展開を見せており、心理的節目の１５０円を試しに行くか注目される展開となっている。 先ほど発表になった第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想を下回るなど強い内容となったことで米国債利回りの上昇と