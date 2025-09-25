茂みを歩く猫ねこちゃんホンポ

外飼いする好奇心旺盛な猫 寄生虫が付着するリスクが高まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫の寿命を削るダメな飼い方について、獣医師が解説している
  • 感染症になったり寄生虫が付着するリスクが格段に上がる外飼い
  • 悪性リンパ腫のリスクが上がるタバコを吸う、おやつを与えすぎるなど
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ラブホ密会「みっともない」苦情
  2. 2. 水泳教室 水着ずらし局部を盗撮
  3. 3. 東ブクロ 元カノにスタジオ騒然
  4. 4. 野呂 ぐるナイ「ゴチ」で快挙
  5. 5. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
  6. 6. 市長ラブホ密会 半分以上ベッド
  7. 7. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
  8. 8. 「疲れてる」大谷がベンチで異変
  9. 9. 女子大生が遭難か 連絡途絶える
  10. 10. 13kg減量も 今もやせた体重維持
  1. 11. 古米より新米が安い? 逆転の理由
  2. 12. パナ こがない電動自転車を発売
  3. 13. 柴田「警察に見られながら舞台」
  4. 14. 別れを惜しみ…今田美桜は号泣
  5. 15. TBS制作会社社員 局内で窃盗か
  6. 16. 伊東市長上回る「トンデモ市長」
  7. 17. 株で爆益 水谷隼の「お宝銘柄」
  8. 18. 気が狂いそう 1日で辞めたバイト
  9. 19. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
  10. 20. timeleszファンミ 席に酷評殺到
  1. 1. ラブホ密会「みっともない」苦情
  2. 2. 水泳教室 水着ずらし局部を盗撮
  3. 3. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
  4. 4. 市長ラブホ密会 半分以上ベッド
  5. 5. 女子大生が遭難か 連絡途絶える
  6. 6. 古米より新米が安い? 逆転の理由
  7. 7. 伊東市長上回る「トンデモ市長」
  8. 8. 従業員を10時間正座 男ら再逮捕
  9. 9. 山中の白骨遺体 2人目の被害者か
  10. 10. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
  1. 11. 充電中にモバ充発火で6人搬送
  2. 12. 行方不明から一転 まさかの逮捕
  3. 13. 塾で中学生にわいせつ疑い 逮捕
  4. 14. 日本列島 10月にかなりの高温か
  5. 15. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  6. 16. 「えきねっと」新幹線予約、3か月前から可能に　「早期予約」サービス開始へ
  7. 17. スマホ充電し就寝 火災で6人搬送
  8. 18. 突然ですが「公達」読みますか
  9. 19. 新人が大声で校長を叱責 児童涙
  10. 20. 岸田前首相襲撃、２審も懲役１０年…木村隆二被告側の控訴を棄却
  1. 1. パナ こがない電動自転車を発売
  2. 2. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
  3. 3. 市長のラブホ密会「無能」指摘
  4. 4. 小泉氏陣営、動画で称賛コメントの投稿要請
  5. 5. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
  6. 6. 足にオレンジシール その意味は?
  7. 7. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
  8. 8. 小泉氏陣営 ステマ投稿を認める
  9. 9. 小泉陣営 広報にステマ指示か
  10. 10. 市長ラブホ密会 釈明に指摘続出
  1. 11. 群馬知事 前橋市長に辞職を促す
  2. 12. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  3. 13. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
  4. 14. 売り切れ続出 アイスモアを評価
  5. 15. 高市早苗氏の「外国人が鹿暴行」発言が大炎上！ 排外主義煽るトンデモ主張に野党からも批判噴出
  6. 16. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
  7. 17. 戦後80年首相見解は不要　総裁選候補の高市、小林氏
  8. 18. 参院選まとめ 各政党を表で比較
  9. 19. 佳子さま 30間際で服センス変化?
  10. 20. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
  1. 1. 日本は「まだ時間が必要」中国
  2. 2. 日本が合わせろ 外国人増で苦言
  3. 3. ネタニヤフ首相に入国禁止措置
  4. 4. 「iPhone 17 Pro」傷ついてる?
  5. 5. 絶滅危惧種同士の交尾の様子確認
  6. 6. 「ジョジョ」声優変更に落胆の声
  7. 7. 米航空業界 手数料を課す方針か
  8. 8. ポケモン 米DHSに許可出してない
  9. 9. 元大統領に禁錮5年の判決 仏
  10. 10. 給食で異変 情報隠蔽したか 中国
  1. 11. 中国 小麦の「二重効果」発見
  2. 12. 世界一高い橋 9月に開通へ
  3. 13. 中国 米3社を「信頼できない」
  4. 14. 伯のトヨタ工場で屋根が全壊
  5. 15. 中国新型空母 就役近いとの分析
  6. 16. 韓国 サービスエリアで酒盛り
  7. 17. 「子どもは相続放棄」中山美穂さん、突然この世を去って9カ月が過ぎたが遺産問題…韓国も注目
  8. 18. アッバス氏 ガザ攻撃は「悲劇」
  9. 19. 跡残さず ジュエ氏への異様対応
  10. 20. 中国のスパイ行為 台湾で裁判
  1. 1. 千葉銀行 2行が経営統合へ
  2. 2. トヨタが建設した実証都市が始動
  3. 3. 楽天ペイ8.5%還元ルート 封鎖も?
  4. 4. E判定から東大へ 安野氏の勉強法
  5. 5. エアコンに濡れた布 電気代減る?
  6. 6. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  7. 7. コメリ車ワックス「驚きの撥水」
  8. 8. 総裁選 高市氏と小泉氏が拮抗
  9. 9. NY円 心理的節目150円試しに注目
  10. 10. 円は「歴史的に見て弱い水準」
  1. 11. 「ブラックカード」の収入事情
  2. 12. 「墓じまい」撤去費用以外の目安
  3. 13. 「扶養内」と「外」メリットは
  4. 14. S&P500とオルカン 結局どっち?
  5. 15. 消えた歴史番組「復活はない」
  6. 16. 岸谷蘭丸が親からの愛情と「同じくらい大事」と語る“たった1つのこと”とは？
  7. 17. YouTuber配達員「閑散期感じる」
  8. 18. 低貸しパチスロめぐる残酷な現実
  9. 19. ダイハツ「ムーヴ」試乗記紹介
  10. 20. うっかり交通違反 潜む落とし穴
  1. 1. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
  2. 2. 石川遼のシグネチャーモデル発売
  3. 3. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
  4. 4. サンワ、USBレシーバーとBluetoothが選べる小型静音ワイヤレスマウス
  5. 5. YouTubeで注目のAIツール14選
  6. 6. Thunderbolt 4対応の製品がお得
  7. 7. デジタルマーケティング会社の有馬由華氏 【Felo vs 検索AI】マーケティングの観点から回答比較
  8. 8. 複数のルーター機器の脆弱性修復アップデート、WebGUI管理画面は要注意 - JPCERT/CCレポート
  9. 9. JBLの人気スピーカーが進化！「Go Essential 2」「Flip Essential 3」同時発売
  10. 10. 地球人よ！ 小惑星衝突から月を救え！
  1. 11. ゾンビパラダイス続編「デッドライジング2」の発売日が決定、本編前のストーリーとなるプロローグ版はダウンロード配信
  2. 12. 3通りの使い方ができる！薄型マウスパッド
  3. 13. ネットの画像の元ネタはどこに？　ネット検索でたどり着けるか調べてみた
  4. 14. 驚きのiPhone 12全機種ミリ波対応、「ただし米国のみ」の謎を読み解く（石野純也）
  5. 15. Google翻訳に新たなAI搭載機能
  6. 16. AMD 最新ドライバを公開
  7. 17. ソニー初「有線イヤホン」登場
  8. 18. iPadOS 26で新バージョン登場
  9. 19. 走行1000km ママチャリの魅力
  10. 20. AI解説者が絶賛 「Suno v5」の強烈進化でJ-POPから演歌まで“即戦力楽曲”が自動生成！
  1. 1. 相撲中継にSNS沸く「有名人」
  2. 2. 崖っぷち渋野日向子 縁切れの声
  3. 3. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
  4. 4. 巨人田中将大 来季以降の年俸は
  5. 5. 日ハムが4点差からの大逆転負け
  6. 6. JFL最強のアマに 優勝してほしい
  7. 7. 山本由伸 地区優勝かかる大一番
  8. 8. 大谷ファン絶望 脅威の固め打ち
  9. 9. 順大陸上部 30年間の不適正行為
  10. 10. 引退のルーニー氏 妻との関係
  1. 11. 牙の名将「最悪の世界陸上だ」
  2. 12. 本塁打数が激減 元選手の見解は
  3. 13. 朗希弟 大学野球部を「休部」か
  4. 14. 涙…北口榛花を慰める姿が話題に
  5. 15. 突如真美子さんの動画削除される
  6. 16. 漫画家が2カ月連続で骨折 心配も
  7. 17. 朗希1回2三振 監督絶賛「別人」
  8. 18. 酷い チェルシーが3部相手に苦戦
  9. 19. 朗希を抑え起用 消去法で加速か
  10. 20. ロッテ益田に「大馬鹿野郎」呆れ
  1. 1. 東ブクロ 元カノにスタジオ騒然
  2. 2. 野呂 ぐるナイ「ゴチ」で快挙
  3. 3. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
  4. 4. 「疲れてる」大谷がベンチで異変
  5. 5. TBS制作会社社員 局内で窃盗か
  6. 6. 柴田「警察に見られながら舞台」
  7. 7. 別れを惜しみ…今田美桜は号泣
  8. 8. timeleszファンミ 席に酷評殺到
  9. 9. 株で爆益 水谷隼の「お宝銘柄」
  10. 10. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
  1. 11. みな実の「やりすぎ美容法」驚愕
  2. 12. 中島健人の公演 日本人が連行
  3. 13. たい平自宅火災のぺーの様子語る
  4. 14. 高岡早紀 愛犬めぐりマナー違反?
  5. 15. マジ許せない 山内の行動に呆れ
  6. 16. 粗品 素人に弱みを握られました
  7. 17. ドラえもん 20年ぶりに新ED曲
  8. 18. 久保田かずのぶ 青山切りました
  9. 19. 映画出演決定→逮捕で大幅編集か
  10. 20. ケンコバ トイレで泣く子目撃
  1. 1. セルフレジを両替機にする客も
  2. 2. ツヤ出しできるヘアブラシの名品
  3. 3. 腰痛改善のカギは胸と股関節
  4. 4. 「名古屋と福岡」どちらが都会か
  5. 5. 「推し活」に関する最新用語8つ
  6. 6. スイカバー秋冬限定 新仲間登場
  7. 7. 12星座占い 今日の運勢ランク
  8. 8. 働きながら連絡係 しんどい理由
  9. 9. 大人コーデに似合うZARAアウター
  10. 10. 結婚6年の33歳女性 離婚考える訳
  1. 11. 無印商品で即マネできるコーデ術
  2. 12. ローソン 人気すぎて品切れも
  3. 13. 「モカムース顔」のつくり方
  4. 14. サンキューに人気キャラアイテム
  5. 15. ミスドの「飲茶メニュー」が登場
  6. 16. 噂を広めた張本人 彼女を救った?
  7. 17. 家族のため働いた男性に 悲劇が
  8. 18. 履き回せる前提で選ぶ黒パンプス
  9. 19. 「足柄」はなんて読む？正解をチェック！
  10. 20. シャトレーゼ 秋の新作スイーツ