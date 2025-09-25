【「月刊コミックゼノン」2025年11月号】 9月25日 発売 価格：730円 コアミックスは、マンガ雑誌「月刊コミックゼノン」2025年11月号を9月25日に発売した。価格は730円。 今月号では、最終回となる「蒼天の拳 リジェネシス」が大増60ページの巻頭カラーで登場。表紙を「終末のワルキューレ」が飾る。また、「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリー