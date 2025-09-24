ロシアがウクライナに侵攻して3年半が経つ。なぜ、ここまで長期化したのか。ドイツ在住作家の川口マーンさんは「その裏には、戦争が続いてもらわなくては困る人たちの存在がある」という――。■戦争長期化で“絶好調”のドイツ産業ドイツの軍需・防衛産業の雄であるラインメタル社は、今年の前半期の売り上げが47億ユーロで、記録的な絶好調とのこと。同社は、戦車、軍用車両、航空システム、弾薬まで、高性能の武器を幅広く生産