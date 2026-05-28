『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「記録的熱波…熱中症でヤギに点滴インド北部で45度」についてお伝えします。◇◇◇世界中を襲う熱波。インドでも高温になり…。暑さで体調不良になり、点滴を受けているのは、一匹のヤギ。インド北部では45度が観測され、ヤギなどの家畜が熱中症になり、脱水症状で治療を受けたということです。ヨーロッパでは、イタリアで27日、42度を観測。イギリス・ロンドンでも、25日