ティム・バートン監督（67歳）とモニカ・ベルッチ（60歳）が破局した。「ビートルジュース」などで知られるバートンと、およそ2年前から交際していた「マトリックス」シリーズなどでも知られる、イタリア出身女優のモニカが9月19日、その関係に終止符を打ったことを共同声明で発表した。2006年に出会ったと思われる2人は、2022年にフランスで行われたリュミエール映画祭で再会。その翌年にモニカが交際を明かしていた。モニカは202