[9.23 J1第31節 岡山 0-0 横浜FC JFEス]J1第31節が23日に開催され、JFE晴れの国スタジアムで対決した12位ファジアーノ岡山と18位横浜FCは0-0で引き分けた。互いに前節から中2日で行われた一戦。前半11分、岡山の速攻からMF神谷優太が右足で強烈な無回転シュートを放つが、GK市川暉記の好セーブに遭った。岡山は後半にMF江坂任ら攻撃のカードを切り、攻勢を強めていく。しかし、最後までゴールを割れず、スコアレスで終了。連敗