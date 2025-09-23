この記事をまとめると ■アメリカを代表するスポーツカーをビリヤード台で再現している業者が存在 ■「Car Pool Tables Inc」の作るビリヤード台は博物館や富豪に支持されている ■本物のクルマから型を取り一部のパーツも本物の部品が使われている 憧れの名車がビリヤード台に!? ベトナムでは、ベトナム戦争（1955〜1975年）の際にジェット戦闘機が空中投機した増槽（翼の下に付ける外部燃料タンク）がそこらへんに多数落ちてい