この記事をまとめると ■アメリカを代表するスポーツカーをビリヤード台で再現している業者が存在 ■「Car Pool Tables Inc」の作るビリヤード台は博物館や富豪に支持されている ■本物のクルマから型を取り一部のパーツも本物の部品が使われている

憧れの名車がビリヤード台に!?

ベトナムでは、ベトナム戦争（1955〜1975年）の際にジェット戦闘機が空中投機した増槽（翼の下に付ける外部燃料タンク）がそこらへんに多数落ちていたため、地元の人々がそれをボートの形に改造して、川を行き交う住民の足として活用しているらしい。

増槽でもなんでも、モノを再利用して活用するのはいいことだと思うが、アメリカには、往年のアメ車を「ビリヤード台」に作り替えて販売している業者がある。

フロリダ州のセーフティハーバーにある「Car Pool Tables Inc」は、その社名のとおり、カーで作られたプールテーブル（ビリヤード台）を製造販売している企業。同社公式サイトによれば、2009年に最初の「マスタング・プールテーブル」を作って以来、29カ国の王宮や首相官邸、高級ホテル、美術館、自動車博物館、そして富裕層の家庭などに「Car Pool Table」を納入・設置してきたとのこと。

Car Pool Tables社が作るプールテーブルは、すべて「往年のアメ車の前半分または後ろ半分」を再利用したもので、その車種は1965年モデルのフォード・マスタングからシェルビーGT350、1959年の初代シボレー・コルベット、シボレー・カマロの1969年モデル等々の超絶名車ばかり。なかには「マリオ・アンドレッティ シグネチャー 1969年式カマロ ペースカー」なんて製品も。これは伝説のレーシングドライバーであるマリオ・アンドレッティ氏とCar Pool Tables社のコラボ商品で、1969年式カマロSSのボディから直接成形されたもの。そしてそして、製品にはマリオ・アンドレッティ氏の直筆サインも入っているという。

デザインのみならず価格も衝撃的

この1969年式カマロ ペースカーに限らず、同社のプールテーブルはすべて本物の名車から直接型取りして製作しており、最高品質の自動車用塗料とクリアコートで仕上げたうえで、実際に点灯するライト類と、新品およびヴィンテージパーツを含む本物のクロームバンパーとデカール、そして本物のアルミホイール＆タイヤが取り付けられている。

Car Pool Tableのサイズと重量は「シェルビー GT350」の場合で全長302cm、幅180cm、高さ89cmで、組み立て後の重量は約454kg。価格は2万4995ドル（約367万円）で、アメリカ本土から注文する場合、配送料と専門家による設置料は前述の価格に含まれることになるが、海外への配送については「お問い合わせください」とのこと。

ちなみに、配送時のCar Pool Tableはふたつの木箱に梱包され、その総重量は約727kgになるという。……700kg以上の荷物をアメリカから日本へ送るための料金は、筆者のような門外漢には見当もつかず、また輸送費以外に通関費用などもかかるはずであるため、その総額はけっこうなレベルとなるのだろう。

しかしそもそも、こんなモノ──といっては失礼だが、このような凄いシロモノを「注文して輸入してみよう！」などと本気で考えるのは、超絶お金持ちだけなはずなので、そのあたりはとくに問題とはならないのかもしれない。

Car Pool Tables社によれば、現状のラインアップにはない車種のビリヤード台を注文に応じてカスタム製作することも可能であり、カスタム品以外のビリヤード台は注文後、4〜6週間ほどで完成するとのこと。

なお、ビリヤード台に付いているタイヤはまさに本物のタイヤではあるものの、タイヤを回転させてビリヤード台を移動させることはできない。それについてCar Pool Tables社は、「このタイヤはあくまでも、ミスショットをしてしまった際に蹴っ飛ばすためのものです」と説明している。