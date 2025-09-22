アイドルグループ「iLiFE!（アイライフ）」公式Xが2025年9月21日、8月に脱退した元メンバーの那蘭のどかさんのXアカウントをめぐる注意を呼びかけた。8月末に「重大な規約違反が判明」でグループ脱退那蘭さんは8月25日、「重大な規約違反が判明」したとして、27日の武道館公演をもってグループを脱退していた。具体的な規約違反の内容については明らかにされていないが、発表の直前となる24日には、暴露系SNSアカウントがファンと