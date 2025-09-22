アイドルグループ「iLiFE!（アイライフ）」公式Xが2025年9月21日、8月に脱退した元メンバーの那蘭のどかさんのXアカウントをめぐる注意を呼びかけた。

8月末に「重大な規約違反が判明」でグループ脱退

那蘭さんは8月25日、「重大な規約違反が判明」したとして、27日の武道館公演をもってグループを脱退していた。具体的な規約違反の内容については明らかにされていないが、発表の直前となる24日には、暴露系SNSアカウントがファンとの交際を示唆する画像等を公開。真偽不明ながら、一連の投稿がSNSで波紋を広げていた。

SNSでは、脱退後に設立された「のどか」を名乗るXアカウントの持ち主について、那蘭さんのものではないかとする声が上がっていた。

脱退メンバーのアカウント有無をどうやって把握するのか

こうした中、グループのマネジャー名義のXアカウントが21日、注意喚起の投稿を行った。

「現在『那蘭のどか』を名乗る偽アカウントが確認されています。那蘭のどか本人は現在SNSアカウントを所持しておりません。偽アカウントからのDMやフォローには十分ご注意ください」

ただし、脱退後の那蘭さんが新たにSNSアカウントを開設していないかどうか、運営側が完全に把握しているかは不明だ。

投稿には、「放置で良い気もするけど、問い合わせが多いので、iLiFE側が発信してるのかな」「まじで公式から言ってくれてよかった。このポストの有無で被害者の数は一気に変わるよ」など、安堵の声もある。

一方で、脱退後の活動に関して「辞めさせた運営側が那蘭のどかを管理するのは、良いことなのですか？ それならiLIFEのメンバーに戻して下さい」「あれ？ のどちゃんってもうiLiFEじゃないんよね？ なのになぜiLiFE側が発信してるんだ...？ iLiFEののどか垢が動いてるってこと？」などとする声も上がった。

なお、騒動の渦中にあるXアカウントは22日朝、「おはよっ いろいろ制限あるけど、わたしはわたしでどこにも属さない わかってるひととだけ交流できればいい」と投稿している。