■不動産市場に半年間で3兆円が流れ込む2025年1〜6月、わが国における不動産投資額は、前年同期比22％増の3兆1932億円だった。米不動産関連企業のジョーンズラングラサール（JLL）が推計結果を発表した。2007年の調査開始以来、上期の投資額が3兆円を超えたのははじめてだという。2025年通年では6兆円近くに達するとの試算もある。注目すべきは、海外からの資金流入の増加だ。今年上期の不動産取引額の34％を外国人投資家が占めた