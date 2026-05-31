◆Ｗ杯壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「試合の時間が必要な選手にはそういう時間もあった。コンビ、ポジションの確認、例えば瀬古選手のところを確認できたのはよかった」と振り返った。宮本会長はＤＦ吉田麻也についても言及。吉田は