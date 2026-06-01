元防衛副大臣の宮沢博行元衆院議員が１日、国会内で会見し、政治団体「創生党」の結党を発表した。宮沢氏は自民党安倍派に所属していた２０２３年に派閥の裏金問題を告発し、注目を浴びた。２４年にパパ活報道を受け、「記憶にございます」と議員辞職し、同年の衆院選出馬も落選していた。「複数の政党に接触したが、入党には至らなかった。もう政治生命はついえたかもしれないとの思いがある一方、ご縁をいただき、東京に移住