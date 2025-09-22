イトーヨーカドーのカジュアルアパレル「FOUND GOOD」が2年足らずで終了することになった。ライターの南充浩さんは「3〜5年単位で顧客の若返りを図ろうとしていたが、せっかちな米ファンドは待ってくれなかった。そもそも、すでにスーパーで衣料品を買う時代は終焉を迎えつつある」という――。イトーヨーカドー沼津店（写真＝Thirteen-fri／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■わずか1年半で「FOUND GOOD」が終了大手スーパー各