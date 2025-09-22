２２日の東京株式市場で日経平均株価は反発する見通しだ。前週末１９日の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ期待が続き、主要株価３指数はそろって連日で最高値を更新。主力株への利益確定売りが重荷となってＮＹダウはマイナス圏で推移する場面があったが下値は堅く、頑強な動きをみせた。ハイテク関連株ではアップル＜AAPL＞やオラクル＜ORCL＞、テスラ＜TSLA＞の上昇が目立っている。外国為替市