ロックシンガーの相川七瀬（50）が20年以上連れ添った夫との離婚を明かした。元夫・A氏とは人気絶頂だった2001年に結婚し、これまでに3人の子どもをもうけている。A氏は相川の個人事務所役員を務め、彼女を公私にわたってサポートしてきたが、2年ほど前からA氏とは別の家での生活をスタート。そして昨年夏に自ら離婚を切り出した。【写真】11歳差の夫と出かける相川。黒のバケットハットで出かける姿も別居生活で環境を変え、