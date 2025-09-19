3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Æ£ß·¡¦¼ã°æ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡½¡½Âç¿¹ÀèÀ¸29ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¼ã°æ¡§ºòÆü¡ª 9·î1