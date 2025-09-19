¡ãÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¡þ18Æü¡þÁêÌÏ¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡þ6997¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºòÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÁýÅÄ¿­ÍÎ¤Ï¡¢º£Ç¯7·îËö¤Î³¤³°¥·¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖISPS¥Ï¥ó¥À¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢½éÆü¤Î3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¹øÄË¤Î¤¿¤á´þ¸¢¡£¤½¤³¤«¤é¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢º£Âç²ñ¤¬Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°Ìó2¥«·î´Ö