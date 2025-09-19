Á´±Ñ´þ¸¢¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡Ø68¡Ù¡¡ÁýÅÄ¿ÍÎ¤ÏÍè½µ¤ÎÏ¢ÇÆ¤âÇ°Æ¬¤Ë¡Ö²¶¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ãÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½éÆü¡þ18Æü¡þÁêÌÏ¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡þ6997¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºòÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÁýÅÄ¿ÍÎ¤Ï¡¢º£Ç¯7·îËö¤Î³¤³°¥·¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖISPS¥Ï¥ó¥À¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢½éÆü¤Î3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¹øÄË¤Î¤¿¤á´þ¸¢¡£¤½¤³¤«¤é¼£ÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢º£Âç²ñ¤¬Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
Ìó2¥«·î´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë°®¤ì¤º¡¢¥×¡¼¥ë¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2½µ´ÖÁ°¡£¡Ö¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö´°Áö¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤º¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤Ç¤¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Àè½µ¤Î¡ÖIASS¥·¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡×¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î³«ºÅÁ°¤Ë¤Ï¡Öº£½µ¤ÏÏÓ»î¤·¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤Ç²ó¤ê¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹¥·ë²Ì¤Ë¡Ö100ÅÀ¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö²óÉü¤·¤Æ¡Ê¥×¥ì¡¼¤¬¡Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÉÂ±¡¤ÎÊý¤ä¡¢¼£ÎÅ±¡¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î10ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥¡¼¥×¡£¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¤Ç¹Ô¤±¤¿¡£11ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·Í¾·×¤ÊÎÏ¤¬¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤³¤«¤é17ÈÖ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤ë¤â¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¡Ö´°àú¤Ê3¤Ä¡ÊÂÇ¡Ë¡×¤È2¥ª¥ó1¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢7ÈÖ¤Ç¤³¤ÎÆü½é¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸¤ÎÎÓ¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸Á°¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ó¥«¡¼Êý¸þ¤Ø¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤Ï·×»»Æâ¡£¤½¤³¤«¤é50¥»¥ó¥Á¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â60Âæ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Á°È¾¤ÎÃù¶â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç·×36¥Û¡¼¥ë¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¿åÍËÆü¤ÏÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤Î¤ß¤ÇËÜÀï¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤è¤ê¤âÃÇÁ³Èè¤ì¤ë¡£ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈèÏ«´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÀÄÌÚ¸ù¤«¤é¡Ö¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾å°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤Á¤Ø¤ÎÍß¤Ï¡¢¤Þ¤À½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£º£½µ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ò²õ¤µ¤º¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¡£Íè½µ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÄ©¤àÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¡ÊÍè½µ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¤Î¡ËÏ¢ÇÆ¤Ï²¶¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ÊÏ¢ÇÆ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£º£½µµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢Íè½µ¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¤Þ¤º¤Ï4Æü´Ö¤Î´°Áö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤»¤º¡×¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÀ®ÀÓ
Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¡Ø82¡ÙÈ¯¿Ê¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¥Ù¥¹¥È¡È63¡É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡ÖÌîµå¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ä¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
Ìó2¥«·î´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë°®¤ì¤º¡¢¥×¡¼¥ë¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2½µ´ÖÁ°¡£¡Ö¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö´°Áö¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤º¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤Ç¤¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Àè½µ¤Î¡ÖIASS¥·¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡×¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î³«ºÅÁ°¤Ë¤Ï¡Öº£½µ¤ÏÏÓ»î¤·¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤Ç²ó¤ê¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤êÀÚ¤ì¤ë¤â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹¥·ë²Ì¤Ë¡Ö100ÅÀ¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö²óÉü¤·¤Æ¡Ê¥×¥ì¡¼¤¬¡Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÉÂ±¡¤ÎÊý¤ä¡¢¼£ÎÅ±¡¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î10ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥¡¼¥×¡£¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¤Ç¹Ô¤±¤¿¡£11ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·Í¾·×¤ÊÎÏ¤¬¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤³¤«¤é17ÈÖ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤ë¤â¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¡Ö´°àú¤Ê3¤Ä¡ÊÂÇ¡Ë¡×¤È2¥ª¥ó1¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢7ÈÖ¤Ç¤³¤ÎÆü½é¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸¤ÎÎÓ¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÌÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸Á°¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ó¥«¡¼Êý¸þ¤Ø¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤Ï·×»»Æâ¡£¤½¤³¤«¤é50¥»¥ó¥Á¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â60Âæ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Á°È¾¤ÎÃù¶â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç·×36¥Û¡¼¥ë¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¿åÍËÆü¤ÏÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤Î¤ß¤ÇËÜÀï¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤è¤ê¤âÃÇÁ³Èè¤ì¤ë¡£ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈèÏ«´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÀÄÌÚ¸ù¤«¤é¡Ö¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾å°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤Á¤Ø¤ÎÍß¤Ï¡¢¤Þ¤À½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£º£½µ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ò²õ¤µ¤º¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¡£Íè½µ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÄ©¤àÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¡ÊÍè½µ¤ÎÆüËÜ¥×¥í¤Î¡ËÏ¢ÇÆ¤Ï²¶¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ÊÏ¢ÇÆ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£º£½µµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢Íè½µ¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¤Þ¤º¤Ï4Æü´Ö¤Î´°Áö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤»¤º¡×¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âç²ñ½éÆü¤ÎÀ®ÀÓ
Âç²ñ2ÆüÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤¬¡Ø82¡ÙÈ¯¿Ê¡¡¥¥ã¥Ç¥£¤Ï¥Ù¥¹¥È¡È63¡É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡ÖÌîµå¤Ê¤é¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ä¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»