全米経済研究所(NBER: National Bureau of Economic Research)は9月16日(現地時間)、「How People Use ChatGPT｜NBER」において、2022年11月の公開から2025年7月までのChatGPTの成長と使い方に関する大規模調査のワーキングペーパーを公表した。この調査はOpenAIの協力の下で、ChatGPTの内部ユーザーデータに直接アクセスした初めての論文であり、きわめて信頼性の高い使用状況が反映されているという。How People Use ChatGPT｜NB