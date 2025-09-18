大阪12月限ナイトセッション 日経225先物44630+20 （+0.04％） TOPIX先物3127.0+2.0 （+0.06％） シカゴ日経平均先物44575-35 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落した。米連邦公開市場委員会（FOMC）は市場予想通り、0.25％の利下げを決定した。政策金利見通しは、年内に0.25％の利下げを2回予想するFOMC参加者が過半数