北海道帯広市の製菓メーカー、六花亭。その海外初進出店舗である南カリフォルニア店が9月13日にグランドオープン（オープンは9月10日）した。六花亭、看板商品のマルセイバターサンドをはじめとした独自性の高い商品を展開し、道内外のファンからの人気も根強い。ただ、原則として店舗展開は北海道内に限定している。日本各地では通販による商品の宅配で入手できたり、百貨店やスーパーの催事での商品の入手は可能であるものの、季