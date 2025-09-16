ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > チョコプラ・松尾駿の暴論発言に集まる批判 動画の非公開にも広がる… YouTuber チョコレートプラネット Instagram チョコレート 誹謗中傷 言論の自由 YouTube SNS Smart FLASH チョコプラ・松尾駿の暴論発言に集まる批判 動画の非公開にも広がる失望 2025年9月16日 17時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと チョコレートプラネットが配信した動画が物議を醸したとFLASHが報じた 松尾駿が誹謗中傷の話を巡り、芸能人やアスリート以外はSNSをやるなと主張 チョコプラは問題の動画を非公開としたが、これにも噛みつく人が多数現れた 記事を読む おすすめ記事 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 『ハリー・ポッター』ハーマイオニー＆ドラコのファンフィクから生まれた小説が巨額オファーで映画化決定 2025年9月11日 20時58分