ニューストップ > 芸能ニュース > 【初体験】ライブドアニュース編集部が「ULTRA JAPAN 2025」に行って… ULTRA JAPAN 【初体験】ライブドアニュース編集部が「ULTRA JAPAN 2025」に行ってみた〜事後レポート〜 2025年9月29日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 過去最大規模の来場者数を記録した「ULTRA JAPAN 2025」 ライブドアニュース編集部員が実際に会場を初体験 良くも悪くも誤解されがちなULTRAの印象はどう変わった？ 記事を読む おすすめ記事 【プレイバック’15】『中野劇団員殺人事件』夏の夜に25歳で女優の夢を絶たれた被害者の?無念? 2025年9月23日 9時0分 「コンセプトからして失礼」『芸能人格付け』 中学生を“噛ませ犬”扱いにした企画が物議…出演者の態度も違和感 2025年9月28日 18時0分 【速報】幼稚園バスが住宅に突っ込み40代運転手が死亡、園児5人ケガ 園児9人と保育士1人が乗車 千葉・鎌ケ谷市 2025年9月29日 11時28分 19歳でセミヌード、先輩俳優からのレイプ告白、6億5000万円の借金地獄…水沢アキ（70）の“裸一貫で駆け抜けてきた”壮絶人生 2025年9月28日 17時0分 離婚で親権手放す→元夫が死去→9年ぶり同居の娘に拒絶される 女性芸人、ハイテンションに隠された壮絶人生 2025年9月29日 7時40分