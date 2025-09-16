◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）オリックスが、平野佳寿投手（４１）と来季契約を更新する方針であることが１５日、分かった。すでに平野本人と面談し、豊富な実績と経験だけでなく、チームの精神的支柱としても高く評価。チームはこの日、２年連続でリーグ優勝を逃したが、今後もベテラン右腕が必要不可欠な存在と判断した。プロ２０年目の今季は、４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で史上