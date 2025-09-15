80年代のモデルから激変！ PHEVになった新型「テスタロッサ」2025年9月9日、フェラーリは新型の「849テスタロッサ」を発表しました。伝統の「テスタロッサ」というネーミングを冠したモデルが、プラグインハイブリッド（PHEV）車として現代に復活します。【約40年ぶりに復活！】これが新型フェラーリ「テスタロッサ」です（動画で見る）今回デビューした849テスタロッサは、2019年にフェラーリ初の市販PHEV車として登場した「S