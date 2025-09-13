プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（29）が2025年9月7日、自身のインスタグラムを更新。花柄ワンピース姿で旅行を楽しむ姿を披露した。「いいオフを過ごしました」園田選手は、「ANAインターコンチネンタルホテル別府リゾート&スパに行ってきました」と報告し、ワンピース姿や食事の写真など、高級リゾートホテルを楽しむ様子を投稿。「外観はもちろん内装もめちゃくちゃおしゃれでプールや温泉から見える景色も最高でした」