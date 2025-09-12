バラエティ豊かな日本のお菓子セットが毎月自宅に届く。こんなサブスクが「海外で売れる」と10年前に“予知”したのは、スタートアップ企業「ICHIGO」の創業者・近本あゆみさんだ。なぜ世界187カ国の人々が利用するほど人気のサービスになったのか取材した――。（第1回／全2回）■6年で売上40億円を突破、現在も成長中日本のアニメ、ラーメン、寿司だけでない。うまい棒やミルキー、イチゴ味のキットカット、揚げせんべいが海外で