2025年9月8日、韓国・聯合ニュースによると、外国人の間でレンタル韓服を利用し古宮を訪れる観光が人気だが、主に着られているのが現代的にアレンジされた韓服のため、「どこの国の服か分からない」との批判もあるという。「韓服の大衆化の起爆剤」「アイデンティティーを毀損する国籍不明の衣装」という、相反する意見が上がっている。韓国の伝統衣装「韓服」を着て景福宮などを訪れるのは、最近では外国人観光客にとって「必須コ