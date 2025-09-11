米ユタ州オレムのユタバレー大学でトランプ大統領に近い保守系政治活動家チャーリー・カーク氏（３１）が現地時間１０日午後のイベント中に射殺された事件で、犯人探しが難航している中、イベントを撮影していた動画に犯人が写っていた可能性が高い。米紙ニューヨーク・ポストが報じた。カーク氏は保守系非営利団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」の創設者。同団体によるイベントでの討論中の事件だった。ユタ州と連邦政府機