■大規模修繕工事中だけど…マンションを売るタイミングは？ マンションの大規模修繕工事は、数か月から長いと1年以上かかることもあります。もし、その期間中にマンションを売却しなければならなくなったら、どうすればよいのでしょうか？ 株式会社さくら事務所のグループ会社、らくだ不動産株式会社の不動産エージェントである鈴木成禎さんによると、「大規模修繕工事中でもマンション売却は可能」だといいます。