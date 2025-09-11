■大規模修繕工事中だけど…マンションを売るタイミングは？ マンションの大規模修繕工事は、数か月から長いと1年以上かかることもあります。もし、その期間中にマンションを売却しなければならなくなったら、どうすればよいのでしょうか？ 株式会社さくら事務所のグループ会社、らくだ不動産株式会社の不動産エージェントである鈴木成禎さんによると、「大規模修繕工事中でもマンション売却は可能」だといいます。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 横山裕 ファンとのBBQが9800円
- 2. 「トランプ氏盟友」カーク氏死亡
- 3. 看板俳優また騒動…小栗旬窮地か
- 4. 坂口健太郎 永野芽郁とW交際か
- 5. 坂口永野と三角関係 同棲者素顔
- 6. 不倫謝罪YouTuber 村を強制退去
- 7. ニンバス感染 お会計でびっくり
- 8. 千原ジュニア 母子とも救急搬送
- 9. 堀江氏の「小麦の奴隷」大量閉店
- 10. 川口春奈の意味深投稿 心配殺到
- 1. 「トランプ氏盟友」カーク氏死亡
- 2. ニンバス感染 お会計でびっくり
- 3. 堀江氏の「小麦の奴隷」大量閉店
- 4. 「日本人じゃない」客が店員威嚇
- 5. 小泉氏は立候補せず高市氏応援か
- 6. 広陵暴力問題 被害者が虚偽発信?
- 7. NASA発見 火星で古代生命痕跡か
- 8. 「ピンク盆踊り」巡り運営が謝罪
- 9. 弁当持ち込むコンビニ客に店怒り
- 10. 総工費6400億も廃墟化? 噂の真相
- 1. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
- 2. ルフィGのボス アニオタだった
- 3. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 4. 次の総裁「残念ながら敗戦処理」
- 5. 総裁選、小林鷹之氏が出馬意向
- 6. 茂木氏 現金一律給付はやらない
- 7. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
- 8. 味の素「アンチには反論しない」
- 9. 紀子さま「招待状」に複雑な思い
- 10. 政府「AI戦略」たたき台が判明
- 1. 中国が日本に制裁 日本開き直り
- 2. ChatGPTが自殺教唆? OpenAI提訴
- 3. トイレドアと間違え客に賠償命令
- 4. 米が中国人留学生を歓迎しない訳
- 5. 台湾の「幽霊ビル」宿泊した結果
- 6. 韓国人300人余りを搭乗し韓国へ
- 7. ドローン発射後も飛行 UFO映像
- 8. 「台湾問題で慎重に」米がけん制
- 9. 蔡英文氏 私的な日程で訪日
- 10. 乳児死亡 サルが水の中へ落とす
- 1. 退職金水の泡に 待っていた絶望
- 2. 母から頻繁におねだり 不信感も
- 3. 「Fラン大卒」は人生厳しいのか
- 4. 「涼しい家」と「暑い家」の差
- 5. 行き過ぎ? 節約で思わぬ落とし穴
- 6. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 7. ロボットでは…ウイルス感染も
- 8. 「年下の女性との結婚」現実は
- 9. 自ら公表 天一の姿勢に称賛の声
- 10. 楽天ペイ8.5%還元 鬼丸が解説
- 1. SBもついに「定額」値上げに成功
- 2. 「レンズ一体型」欲しい人続出
- 3. AirPods Pro3に新機能 言語の壁
- 4. Spotify、ロスレス配信発表。最大44.1kHz/24bitのFLAC。Premium会員向け
- 5. マック問題 配達員語る「対策」
- 6. 「iPhone17 Pro」何が変わった?
- 7. 楽天SALEでAnkerが最大50％OFFに
- 8. 13インチタブレットに高評価
- 9. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 10. iPhone 17 Pro「A19 Pro」の実力
- 1. 巡業バス接触 プロレスラー死去
- 2. 朗希が告白「楽しくなかった」
- 3. 羽生のショーで パワハラ騒動か
- 4. 大谷&ジャッジが歴史的快挙へ
- 5. 「藤川野球」に苦言を呈したOBは
- 6. MLB史上最高に 大谷超え男が到達
- 7. 浅田舞告白 妹とバチバチだった
- 8. ネイマールが160億円を相続か
- 9. バットが頭直撃のコーチ 入院へ
- 10. 美人OL役から15年 女優の近影
- 1. 横山裕 ファンとのBBQが9800円
- 2. 坂口健太郎 永野芽郁とW交際か
- 3. 看板俳優また騒動…小栗旬窮地か
- 4. 坂口永野と三角関係 同棲者素顔
- 5. 不倫謝罪YouTuber 村を強制退去
- 6. 千原ジュニア 母子とも救急搬送
- 7. 川口春奈の意味深投稿 心配殺到
- 8. 遠野なぎこさん宅 死去後放置か
- 9. ゴジュウジャー「中の人」不倫か
- 10. 芽郁と共演NG説 そういうことか
- 1. 女性に触られたくない体の部位
- 2. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
- 3. 女性のくも膜下出血 発症の原因
- 4. 1枚でOK しまむらのワンピース
- 5. 別財布 60代夫婦の金巡る失敗談
- 6. 「記憶消したい漫画」に反響
- 7. ネイルアートなし 理想の素爪は
- 8. 神&完璧 ミスドめちゃ美味しい
- 9. DAISO 新商品を徹底レビュー
- 10. Amazon紹介の炊飯器 おすすめは