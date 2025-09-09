記者会見する赤沢経済再生相＝9日午前、東京都千代田区赤沢亮正経済再生担当相は9日の閣議後記者会見で、対米関税交渉について「関税より投資（の立場で）一貫して最後まで米国を押し切った」と述べ、一定の成果を得たとの認識を示した。日本だけが米国からの関税引き下げ要求に応じなかったとも主張。トランプ大統領との会談後に「私は格下も格下」と発言したのは交渉戦術だったと明かした。赤沢氏は「覇権国が世界秩序を変え