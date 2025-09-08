「一部報道にありました通り、本校男子寮において元寮長による暴力行為を含めた不適切な言動があった事実が確認されております。被害にあわれた生徒及び関係者各位に深くお詫び申し上げます」──ゴルフの名門校として知られる沖学園高等学校（福岡県博多区）は2025年8月29日、同校ホームページに《お知らせ》と題して上記のように校内で暴力事案があったことを公表した。しかし、それは事案発生から2カ月以上経っての報告だった。