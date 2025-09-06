[9.6 J3第26節](沖縄県陸)※18:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 14 鈴木順也DF 28 津覇実樹MF 10 富所悠MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 18 平松昇MF 20 永井颯太MF 55 幸喜祐心FW 89 高木大輔控えGK 50 川島康暉DF 22 大和優槻DF 37 後藤田亘輝MF 7 茂木駿佑MF 8 岩渕良太MF 13 岩本翔FW 9 浅川隼人FW 23 曽田一騎FW 39 庵原篤人監督平川忠亮[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF