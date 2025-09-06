琉球vs群馬 スタメン発表
[9.6 J3第26節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 55 幸喜祐心
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
FW 9 浅川隼人
FW 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 4 船橋勇真
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 8 山内陸
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 32 河田篤秀
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
