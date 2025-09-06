ニューストップ > IT 経済ニュース > IT総合ニュース > 未経験からケーキを作り始めた女性…なぜ、売り上げゼロから超人気店… 人生 成功体験 トレンド まいどなニュース 未経験からケーキを作り始めた女性…なぜ、売り上げゼロから超人気店に？ 2025年9月6日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 京都府にあるイチゴの専門店として人気のスイーツショップのオーナー 会社員時代に愛媛県のイチゴに魅了され、退職後1カ月で開店したそう 友人と未経験からケーキ作りを始め、売り上げがゼロの日もあったという 記事を読む おすすめ記事 一食300円でこの品数！？ 62歳の母の手作りご飯に驚きの声 「おいしそう」「写真もお上手」「毎日こんな食事したい」「泣けちゃう」 2025年9月2日 12時5分 シャインマスカットがたっぷり！【シャトレーゼ】売り切れる前に食べたい「期間限定スイーツ」3選 2025年9月5日 20時50分 ＜中1、ブラは早い？＞楽しいショッピング⇒娘ブチ切れ！過ちに気づいた【第4話まんが：母の気持ち】 2025年9月2日 10時10分 堀ちえみ、時間が無くなり急いで食べたランチ「セブンで購入したもので」 2025年8月31日 14時46分 小6娘に同級生男子から「5万円相当のポケカ」プレゼント、返さないと法的トラブルに？ 弁護士が注意点解説 2025年8月31日 8時15分