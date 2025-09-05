先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。1. ONZS（東京・代官山）2025年7月、代官山駅から徒歩8分ほどの場所に「上質な大人の居酒屋」をコンセプト