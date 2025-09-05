話題の新店6軒をまとめて紹介！ 百名店の焼鳥店の2号店から、フレンチマニアが絶賛するレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

1. ONZS（東京・代官山）

2025年7月、代官山駅から徒歩8分ほどの場所に「上質な大人の居酒屋」をコンセプトに、カウンターで楽しむフレンチ＆和食の店「ONZS」がオープンしました。

ONZS 写真：お店から

2. GELATO BRAVO 丸ビル店（東京・丸の内）

＜店舗情報＞◆ONZS住所 : 東京都渋谷区猿楽町2-14 プラスリノ猿楽町 3FTEL : 050-5456-7068

体に優しいクラフトジェラート専門店「GELATO BRAVO（ジェラート ブラーボ）」が、新店を東京・丸の内の「丸ビル」地下1階にオープンしました。

GELATO BRAVO 丸ビル店 写真：お店から

3. 焼鳥 ひら野となり（東京・東銀座）

＜店舗情報＞◆GELATO BRAVO 丸ビル店住所 : 東京都千代田区丸ノ内2-4-1 丸の内ビルディング B1FTEL : 03-6206-3808

2025年7月、東銀座駅から徒歩6分ほどの場所に「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」にも選出されている名店「焼鳥 ひら野」の2号店、「焼鳥 ひら野 となり」がオープンしました。

焼鳥 ひら野となり 写真：お店から

4. 鮨 いっ誠（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆焼鳥 ひら野となり住所 : 東京都中央区銀座8-12-1 セイコー銀座ビル201TEL : 050-5456-6398

2025年7月、表参道・骨董通りと青山通りが交差する南青山五丁目交差点で10年間愛されてきた「鮨 いっ誠」が、ビルの老朽化に伴い、新たに表参道駅から徒歩3分ほどの場所に移転オープンしました。

鮨 いっ誠 写真：お店から

5. CREATERNA（東京・三軒茶屋）

＜店舗情報＞◆鮨 いっ誠住所 : 東京都港区北青山3-5-9 レイカーズ青山 1FTEL : 050-5456-5605

2025年7月、池尻大橋と三軒茶屋の間、三宿に「CREATERNA（クレアテルナ）」がオープンしました。おいしさをブレない軸として、伝統や定番に縛られない独創性あふれる逸品が楽しめるレストランです。

CREATERNA 写真：お店から

6. 鮨割烹久保（東京・銀座）

＜店舗情報＞◆CREATERNA住所 : 東京都世田谷区池尻1-11-10 サンヴィレッジ32 B1F BF2TEL : 050-5456-5081

2025年7月、銀座駅から徒歩わずか2分ほどの好立地に、四季折々の豊かな食材をふんだんに使った、日本の美意識を映し出す至高のコースを提供する「鮨割烹久保」がオープンしました。

鮨割烹久保 写真：お店から

＜店舗情報＞◆鮨割烹久保住所 : 東京都中央区銀座4-4-1 銀座Aビル B1FTEL : 050-5456-6723

