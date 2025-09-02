ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 相鉄線で女性客3人が「皮膚がただれている」など訴え 座席に刺激性の… 国内の事件・事故 女性専用 神奈川県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 相鉄線で女性客3人が「皮膚がただれている」など訴え 座席に刺激性の液体か 2025年9月2日 18時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 座席から「薬品のにおいがする」と相模鉄道から警察に110番通報があった 女性客がやけどを負ったほか、皮膚がただれ赤く腫れるケガをしたという 警察は、座席に何らかの原因で刺激性のある液体が付着したとみている 記事を読む おすすめ記事 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 ボーカルが死去したロックバンド「B-DASH」が改名…ファンの間で物議を醸した「経緯」の中身 2025年9月2日 20時31分 「レスの問題は絶対出てくる。でも…」友近が令和世代が抱える“夜の悩み”に愛あるアドバイス 2025年8月8日 20時0分 「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ 相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報 2025年9月2日 18時28分