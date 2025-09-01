ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > バンドB-DASHが改名「X-DASH」に「名称の使用が商標権に抵触する可能… イベント ライブハウス 追悼 ギター NGO 商標 スポニチアネックス バンドB-DASHが改名「X-DASH」に「名称の使用が商標権に抵触する可能性」 2025年9月1日 20時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ロックバンドのB-DASHは1日、バンド名を「X-DASH」に改名すると発表した 「スガ兄さん追悼集会」と題して、11月8日と17日にライブを開催するという このライブの開催にあたり、変更するに至った経緯も報告した 記事を読む おすすめ記事 久石譲、ハリウッド映画音楽に初挑戦『ビューティフル・ジャーニー』12月公開へ マーゴット・ロビー×コリン・ファレル主演 2025年8月28日 9時46分 【8月26日の契約情報】ベテラン外国籍選手が契約解除…195センチの練習生が本契約へ昇進 2025年8月26日 18時53分 96歳、ベテラン俳優が死去「ザ・ソプラノズ」“ヘッシュ”役などドラマ＆映画＆舞台で活躍 2025年8月27日 14時40分 愛美、1st HALF ALBUM『A/CODE』発売！ハーフアルバム収録曲「CROWNED」のスペシャルスタジオライブ映像公開！ 2025年8月21日 20時0分 足に痛みを抱えながらもスタメンに。ヴェルディ森田晃樹が主将として示した姿勢とチームのJ１残留への想い 2025年8月31日 6時15分