スポニチスポニチアネックス

バンドB-DASHが改名「X-DASH」に「名称の使用が商標権に抵触する可能性」

ライブドアニュース編集部

  • ロックバンドのB-DASHは1日、バンド名を「X-DASH」に改名すると発表した
  • 「スガ兄さん追悼集会」と題して、11月8日と17日にライブを開催するという
  • このライブの開催にあたり、変更するに至った経緯も報告した
